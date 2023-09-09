Lübnan'da Ayn el-Helva Mülteci Kampı'nda çatışmalar yeniden başladı

Lübnan'da Filistinlilerin yaşadığı en büyük mülteci kampı Ayn el-Helva'da taraflar arasında dün varılan ateşkese rağmen yeniden çatışma çıktı. Çatışmalar nedeniyle kamp içinde ve dışında yangın çıktığı kaydedildi.

Lübnan'da Filistinlilerin yaşadığı en büyük mülteci kampı Ayn el-Helva'da taraflar arasında dün varılan ateşkese rağmen yeniden çatışma çıktı.

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, Lübnanlı tarafların araya girmesiyle dün akşam Fetih Hareketi ile diğer Filistinli gruplar arasında sağlanan ateşkes sabah saatlerinde bozuldu.

Ülkenin güneyindeki Sayda kentinde yer alan ve 55 bine yakın mültecinin ikamet ettiği Ayn el-Helva'da milislerin havan topu ile birbirlerinin mevzilerini vurduğu, çatışmalar nedeniyle kamp içinde ve dışında yangın çıktığı kaydedildi.

Sayda kent merkezine isabet eden bazı havan toplarının neden olduğu yangına Lübnan ordusu ve itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği aktarıldı.

Ayn el-Helva Mülteci Kampı'nda 7 Eylül'den bu yana yaşanan çatılmalarda yaralananların sayısının 20'den 35'e yükseldiği belirtildi.

Ayn el-Helva'daki çatışmalar

Lübnan'daki en büyük Filistin mülteci kampı Ayn el-Helva'da 29 Temmuz'da başlayan çatışmalarda 13 kişi ölmüş, 60'tan fazla kişi yaralanmıştı.

Kanlı çatışmalar nedeniyle 4 bine yakın kişi evini terk etmek zorunda kalmıştı.

Kamptaki Filistinli gruplar arasında 31 Temmuz'da Lübnanlı tarafların arabuluculuğunda ateşkes sağlandığı duyurulsa da çatışmalar aralıklarla devam etmişti.

Lübnan İçişleri Bakanı Bessam Mevlevi, 7 Ağustos'ta Ayn el-Helva Mülteci Kampı'ndaki durumun sakinleştiğini belirtmişti.

Ayn el-Helva Mülteci Kampı'nda bir aylık sakinliğin ardından taraflar arasındaki çatışmalar 7 Eylül'de yeniden başlamıştı. Lübnan resmi ajansı NNA, dün, Ayn el Helva'da Fetih Hareketi ile diğer Filistinli gruplar arasında çıkan ve bir süre devam eden çatışmada 20 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Lübnan'daki 12 Filistin mülteci kampının en büyüğü olan Ayn el-Helva'da 55 bine yakın Filistinli yaşam mücadelesi veriyor.

Lübnan ile Filistinli gruplar arasında 1969'da yapılan Kahire Anlaşması'na göre kampların iç güvenliği Filistinli gruplarca sağlanırken giriş ve çıkışlar ise Lübnan ordusunun denetiminde bulunuyor.