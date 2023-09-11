Lübnan'da Ayn el-Helva Mülteci Kampı'nda Ateşkes Sağlandı

Lübnan emniyet makamları, Ayn el-Helva mülteci kampında acil ve kalıcı ateşkese varıldığını duyurdu. Çatışmaların ardından gerçekleştirilen toplantıda, ateşkesin yürürlüğe girmesi ve aranan kişilerin teslim edilmesi konusunda anlaşmaya varıldı.

Lübnan emniyet makamları, ülkenin güneyindeki Sayda kentinde yer alan ve 55 bine yakın Filistinli mültecinin ikamet ettiği Ayn el-Helva'da acil ve kalıcı ateşkese varıldığını duyurdu.

Mülteci Kampında 7 Eylül'de yeniden alevlenen çatışmaların ardından bugün Lübnan Genel Emniyet Müdürlüğü Genel Müdür Vekili İlyas el-Beyseri'nin daveti üzerine başkent Beyrut'ta Filistin Ortak Eylem Komitesiyle olağanüstü bir toplantı gerçekleştirildi.

Genel Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıda Filistin-Lübnan Diyalog Komitesi Başkanı Basil el-Hasan da hazır bulundu.

Toplantıda, Ayn el-Helva'da acil ve kalıcı ateşkese varılması ve Filistin Ulusal Güvenlik Komutanı Ebu Eşref El-Armuşi ve arkadaşları ile Müslüman Gençlik Birliği üyesi Abdurrahman Ferhud'a suikast düzenleme suçlamasıyla aranan kişilerin (8 kişi) Lübnan makamlarına teslim edilmesi konusunda anlaşmaya varıldı. Toplantıyla ilgili başka ayrıntı verilmedi.

Öte yandan Filistinli yetkililerden alınan bilgiye göre, toplantıda, ateşkesin yerel saatle 19: 00'dan itibaren yürürlüğe girmesine ve aranan 8 kişinin Lübnan yargısına teslim edilmesi için ortak Filistin gücü oluşturulmasına karar verildi.

Varılan anlaşmanın uygulamaya koyulduğu takdirde iyi bir anlaşma olduğunu kaydeden yetkililer, aranan 8 kişiden birinin bugünkü çatışmalarda öldüğünü diğer 7 kişinin ise teslim olmasının düşük bir ihtimal olması nedeniyle çatışmaların durmasının kolay olmayacağını savundu.

Bugünkü çatışmalarda ölen İzzeddin Ebu Davud Dabaya isimli kişinin Filistin Ulusal Güvenlik Komutanı Armuşi suikastıyla ilgili aranan 8 kişiden biri olduğu ifade ediliyor.

Ayn el-Helva Mülteci Kampı'nda, 7 Eylül'de yeniden patlak veren çatışmalarda son rakamlara göre 6 kişi öldü, onlarca kişi de yaralandı.

Ayn el-Helva'daki çatışmalar

Lübnan'daki en büyük Filistin mülteci kampı Ayn el-Helva'da 29 Temmuz'da başlayan çatışmalarda 13 kişi yaşamını yitirmiş, 60'tan fazla kişi yaralanmıştı.

Kanlı çatışmalar nedeniyle 4 bine yakın kişi evini terk etmek zorunda kalmıştı.

Kamptaki Filistinli gruplar arasında 31 Temmuz'da Lübnanlı tarafların arabuluculuğunda ateşkes sağlandığı duyurulsa da çatışmalar aralıklarla devam etmişti.

Lübnan İçişleri Bakanı Bessam Mevlevi, 7 Ağustos'ta Ayn el-Helva Mülteci Kampı'ndaki durumun sakinleştiğini belirtmişti.

Ayn el-Helva Mülteci Kampı'nda bir aylık sakinliğin ardından taraflar arasındaki çatışmalar 7 Eylül'de yeniden başlamıştı. Lübnan resmi ajansı NNA, dün, Ayn el-Helva'da Fetih Hareketi ile diğer Filistinli gruplar arasında çıkan ve bir süre devam eden çatışmada, 20 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Lübnan'daki 12 Filistin mülteci kampının en büyüğü olan Ayn el-Helva'da 55 bine yakın Filistinli, yaşam mücadelesi veriyor.

Lübnan ile Filistinli gruplar arasında 1969'da yapılan Kahire Anlaşması'na göre, kampların iç güvenliği Filistinli gruplarca sağlanırken, giriş ve çıkışlar ise Lübnan ordusunun denetiminde bulunuyor.