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Lübnan BM Misyon Başkanı: Gerginlik Yıkıcı Sonuçlara Yol Açabilir

Lübnan'ın Mhaibib kasabasında İsrail bombardımanı sonrasında hasar gören bir evin içindeki bir kişi, 24 Kasım 2023. Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler (BM) Geçici Görev Gücü (UNIFIL) Misyon Başkanı Aroldo Lazaro Saenz, Cuma günü Lübnan'ın güneyinde gerginliğin daha fazla tırmanmasının yıkıcı sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulundu. (Fotoğraf: Ali Hashisho/Xinhua)