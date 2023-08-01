Lübnan Başbakanı Mikati: Filistin mülteci kampındaki çatışmalar ülkenin egemenliğini ihlal ediyor

Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Filistin mülteci kampında yaşanan silahlı çatışmaların ülkenin egemenliğini ihlal ettiğini ve kabul edilemez olduğunu söyledi. Ayn el-Helva kampında çıkan çatışmalarda ölü sayısı 11'e yükseldi. Mikati, ateşkese rağmen bazı tarafların ateşkesi ihlal ettiğini belirtti.

BEYRUT, 1 Ağustos (Xinhua) -- Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Lübnan'ın güneyindeki Filistin mülteci kampında yaşanan silahlı çatışmaların ülkenin egemenliğini ihlal ettiğini ve bunun kabul edilemez olduğunu söyledi.

Ayn el-Helva kampında Filistinli Fetih Hareketi üyeleri ile diğer Filistinli gruplar arasında Pazartesi günü şiddetlenen silahlı çatışmalarda ölü sayısı 11'e, yaralı sayısı ise 37'ye yükseldi.

Pazartesi günü Lübnan kabinesi tarafından yapılan yazılı açıklamada Mikati'nin, "Yaşanan çatışmalar, kampı devlet kontrolünün dışına çıkardığı için kabul edilemez niteliktedir. Lübnan topraklarında yaşayan herkes ülkenin egemenliğine saygı göstermek zorundadır" sözlerine yer verildi.

Mikati, Filistinli gruplar arasında varılan ateşkese rağmen bazı tarafların ateşkesi sürekli ihlal ettiğini de sözlerine ekledi.

Lübnan'daki en büyük Filistin mülteci kampı olan Ayn el-Helva'da rakip Filistinli gruplar arasında sık sık çatışmalar yaşanıyor.