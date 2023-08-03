Lübnan Başbakanı Mikati, Filistin liderleriyle Ayn el-Helva çatışmalarını görüştü

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile Ayn el-Helva Filistin Mülteci Kampı'ndaki çatışmaları ele almak üzere ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Abbas ve Heniyye, Lübnan hükümetinin çatışmaları durdurmak için yaptığı çabalara desteklerini belirtti.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, ülkesindeki Ayn el-Helva Filistin Mülteci Kampı'nda devam eden çatışmaları ele almak üzere Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

Filistin resmi ajansı Wafa'nın haberine göre, Mikati'nin Abbas'ı aradığı görüşmede, iki lider, Ayn el-Helva Kampı'ndaki son gelişmeleri ele aldı.

Görüşmede Abbas, Filistinli mültecilerin Lübnan'daki varlığının, işgal altındaki vatanlarına dönünceye kadar geçici olduğunu belirtti.

Abbas, Lübnan hükümeti ve ordusunun düzeni ve hukuku korumak, sükuneti ve ateşkesi sağlamak için yaptıklarını desteklediğini vurguladı.

Heniyye Lübnan'dan daha fazla çaba bekliyor

Lübnan Başbakanı Mikati, Abbas'ın ardından Hamas lideri Heniyye ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, ikilinin, Ayn el-Helva Kampı'nda "çok sayıda kişinin hayatına mal olan talihsiz olayları" ele aldığı kaydedildi.

Açıklamaya göre, Heniyye, görüşmede, ateşkesin sağlanması için Lübnan'ın daha fazla çaba harcamasını umduklarını dile getirdi.

Heniyye ayrıca, çatışmaların dindirilmesi için kamp içindeki gruplar arasında arabuluculuk yapan Filistin Ortak Eylem Komitesi başta olmak üzere Filistinli merciler tarafından alınan kararlara saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Lübnan'daki en büyük Filistinli mülteci kampı Ayn el-Helva'da 29 Temmuz'dan bu yana aralarında Fetih Hareketinin de bulunduğu Filistinli gruplar arasında yaşanan çatışmalarda 12 kişi öldü, 60'tan fazla kişi yaralandı.

Lübnanlı tarafların arabuluculuğunda 31 Temmuz'da kamptaki Filistinli gruplar arasında ateşkes sağlandığı duyurulmuştu. Buna rağmen taraflar arasında zaman zaman çatışmalar devam ediyor.???????