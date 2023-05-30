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Lübnan Başbakanı Mikati'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Lübnan Başbakanı Mikati'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Dünya Haberleri

Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Lübnan Başbakanı Mikati, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısını kutlayarak sonuçların Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Dünya

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