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Lübnan Başbakanı Mikati, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı

Lübnan Başbakanı Mikati, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı

Dünya Haberleri

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı tebrik etti.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı tebrik etti.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yayımlanan habere göre Mikati, Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başbakan Mikati, görüşmede Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı Seçimi'nde elde ettiği zaferden dolayı tebrik etti.

Kaynak: AA / İdiris Okuduci - Dünya

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