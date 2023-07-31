Lübnan Başbakanı Mikati, Ayn el-Helva mülteci kampındaki çatışmaların ardından Filistinli liderlere çağrıda bulundu

Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Ayn el-Helva Filistin mülteci kampında çıkan silahlı çatışmaların ardından güvenliğin yeniden tesis edilmesi için Filistinli liderlere çağrıda bulundu. Mikati, liderleri güvenliği bozanları Lübnan makamlarına teslim etmeye çağırdı ve Lübnan'ın egemenliğine saygı göstermelerini istedi.

BEYRUT, 31 Temmuz (Xinhua) -- Lübnan Başbakanı Necip Mikati, ülkenin güneyinde yer alan Ayn el-Helva Filistin mülteci kampında Pazar günü sabah saatlerinde çıkan silahlı çatışmaların ardından güvenliğin yeniden tesis edilmesine yardımcı olmaları için Filistinli liderlere çağrıda bulundu.

Bakanlar Kurulu tarafından Pazar günü yapılan açıklamada Mikati'nin, "Filistinli liderleri güvenliği bozanları Lübnan makamlarına teslim etmeye çağırıyoruz. Lübnan'daki diğer Filistin kamplarında olduğu gibi kamp içinde ve çevresinde güvenlik ve istikrarın yeniden tesis edilmesinin doğal yolu budur" ifadelerine yer verildi.

Mikati ayrıca Filistinli liderleri Lübnan'ın egemenliğine, ilgili yasalara ve misafirperverlik ilkelerine saygı göstermeye çağırdı.

Ayn el-Helva mülteci kampında Pazar sabahı erken saatlerden itibaren Fetih Hareketi üyeleri ile İslamcı militanlar arasında silahlı çatışmalar baş gösterdi. Olaylarda aralarında Fetih Hareketi'ne bağlı bir askeri yetkili olan Ebu Şeref el-Armuşi'nin de bulunduğu en az 5 kişi öldü, 6 kişi ise yaralandı.