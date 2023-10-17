Lübnan Başbakanı: İsrail'in saldırısı sonucu yüzlerce kişi hayatını kaybetti

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine saldırması sonucunda yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Mikati, uluslararası toplumun sessizliğine dikkat çekerek, zulmün ne zamana kadar süreceğini sordu.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail'in "işlediği suç" neticesinde, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesinde yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Mikati, X sosyal medya hesabı üzerinden, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki hastaneye saldırması sonucunda, 500 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin bir açıklama yaptı.

Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesinde yüzlerce kişinin "İsrail'in işlediği suç nedeniyle" hayatını kaybettiğini ifade eden Mikati, uluslararası vicdanın zulüm ve hakikat karşısında sessiz kaldığını belirterek, bunun ne zamana kadar süreceğini sordu.