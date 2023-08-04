Lübnan Başbakanı Filistinli liderleri çatışmaları durdurmaya çağırdı

BEYRUT, 4 Ağustos (Xinhua) -- Lübnan'ın geçici başbakanı Necip Mikati Perşembe günü Filistinli liderleri ülkenin güneyindeki Ayn el-Helva Filistin mülteci kampında meydana gelen silahlı çatışmaları durdurmaya çağırdı.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Mikati, Sidon'daki mülteci kampında Filistinli gruplar arasında yaşanan son çatışmaları görüşmek üzere Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Perşembe günü gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde söz konusu açıklamayı yaptı. Mikati aynı amaçla Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Komitesi Üyesi Azzam el-Ahmed ve Filistin'in Beyrut Büyükelçisi Eşref Dabbur'u da aradı.

Çatışmaların Lübnan'ın egemenliğini alenen ihlal ettiğini söyleyen Mikati, Lübnan ordusu ile güvenlik güçlerinin, güvenliği sağlamak ve çatışmaları durdurmak için üstlerine düşeni yapacaklarını ifade etti.

Lübnan'daki Fetih Hareketi Genel Sekreteri Fethi Ebu El-Ardat Perşembe günü yaptığı açıklamada, mülteci kampında beş gün süren şiddetli çatışmaların ardından ateşkesin yürürlüğe girmesi için Fetih Hareketi'nin yoğun çaba sarf ettiğini söyledi.

Elnashra haber sitesi, El-Ardat'ın "Ateşkes konusunda bir sınavdan geçiyoruz ve bunun için çok çalışıyoruz" şeklindeki sözlerine yer verdi.

Ayn El-Helva kampında Fetih hareketi üyeleri ile İslamcı gruplar arasında Pazar sabahı erken saatlerden itibaren patlak veren silahlı çatışmalarda en az 11 kişi öldü, 40 kişi de yaralandı.

Çarşamba gecesi geç saatlerde şiddetlenen çatışmalar, Perşembe günü temkinli bir sükunete dönüştü.

Lübnan'ın en büyük Filistin mülteci kampı olan Ayn el-Helva'da rakip gruplar arasında sık sık çatışmalar yaşanıyor.