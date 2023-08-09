Lübnan'a akredite BM Güvenlik Konseyi üyeleri Mavi Hat boyunca saha gezisi düzenledi

Lübnan'a akredite Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi üye ülkelerin temsilcileri, Lübnan Ordu Komutanlığı tarafından düzenlenen bir saha gezisiyle Mavi Hat boyunca tur attı.

MAVİ HAT, 9 Ağustos (Xinhua) -- Lübnanlı subaylar eşliğinde Mavi Hat boyunca düzenlenen bir tura katılan Lübnan'a akredite Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi üye ülkelerin temsilcileri, 8 Ağustos 2023.

Lübnan Ordu Komutanlığı Salı günü Lübnan'a akredite BM Güvenlik Konseyi üye ülkelerin temsilcileri için Mavi Hat boyunca bir saha gezisi düzenledi. Xinhua'ya konuşan Lübnanlı askeri kaynaklar, turun Sur'daki Lübnan ordu kışlasından başladığını, batıda Ras Nakura'dan geçtiğini ve doğuda Gacar eksenine ulaştığını söyledi. (Fotoğraf: Ali Hashisho/Xinhua)