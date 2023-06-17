LOT uçağı acil iniş yaptı: Bir yolcu hayatını kaybetti

Polonya havayolu şirketi LOT'un Rodos-Katowice seferi yapan uçağı, bir yolcunun fenalaşması üzerine Bükreş'e acil iniş yaptı. Yaşı ve uyruğu açıklanmayan yolcu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polonya havayolu şirketi LOT'un Rodos-Katowice seferi yapan uçağı, bir yolcunun fenalaşması üzerine Bükreş'e acil iniş yaptı. Yaşı ve uyruğu açıklanmayan yolcu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polonya'nın Katowice şehrine gitmek için Yunanistan'ın Rodos adasından havalanan Polonya havayolu şirketi LOT'a ait yolcu uçağındaki bir yolcu kalkıştan 1 saat 20 dakika sonra fenalaştı. Yolcunun nabzının durması üzerine kabin ekibi, kalp masajına başladı. Pilot ise uçağı Romanya'nın başkenti Bükreş'e indirme kararı aldı. Kabin ekibi kalp masajına Bükreş havaalanına inene kadar devam etti, ancak uçağın piste inmesinin ardından kabine giren Romanyalı sağlık ekibi yolcunun hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşamını yitiren erkek yolcunun yaşına ve uyruğuna ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yeni kabin ekibi görevlendirildi

Olayın ardından yolcular ve kabin ekibi uçaktan indirilerek terminale götürülürken, havaalanına gelen savcı ise yolcular ile uçuş ekibinin ifadesine başvurdu. Polonya Havayolları LOT Sözcüsü Krzysztof Moczulski yaşanan stres nedeniyle kabin ekibinin uçuşa devam edemeyeceğini, Polonya'dan yeni bir ekip yolladıklarını bildirdi. Polonyalı yeni uçuş ekibinin Bükreş'e ulaşmasının ardından uçak, yolcularıyla beraber Katowice'ye gitmek üzere yeniden havalandı. - BÜKREŞ