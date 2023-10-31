Los Angeles'ta çıkan yangın nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi

ABD'nin Los Angeles şehrinin güneydoğusunda çıkan yangın nedeniyle yaklaşık 4 bin bölge sakininin tahliyesine karar verildi. Yangın sonucunda birçok bina zarar gördü.

ABD'nin Los Angeles şehrinin güneydoğusunda çıkan yangın nedeniyle yaklaşık 4 bin bölge sakininin tahliyesine karar verildi.

Riverside Bölge İtfaiyesi Sözcüsü Jeff LaRusso, yaptığı açıklamada, dün yerel saatle 12.45'te Riverside bölgesindeki kırsal alanda yangın çıktığını ve yangın nedeniyle 4 bin bölge sakini ve 1300 evin tedbir amaçlı tahliye edileceğini açıkladı.

Yangının yaklaşık 5 kilometrekarelik bir alana yayıldığı bilgisini veren LaRusso, 3 binanın tamamen yıkıldığı ve 6 binanın yangın sebebiyle zarar gördüğünü belirtti.

LaRusso, seyrek nüfuslu bölgede at çiftlikleri ve taşınabilir ev alanının bulunduğunu söyledi.

Saatte 32 ila 40 kilometre hızla esen kuvvetli rüzgarların yangının daha da yayılmasına sebep olduğunu kaydeden LaRusso, rüzgarın biraz hafiflemesinin öngörüldüğünü ve itfaiye ekiplerinin yangını söndürmeye çalışacağını kaydetti.

Ulusal Hava Durumu Servisi de Los Angeles şehri ve Riverside bölgesinin belirli kesimlerinde "kırmızı bayrak" uyarısı yayımlayarak orman yangını riskine dikkat çekti.