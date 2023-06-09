Londra Yunus Emre Enstitüsü, depremzedeler yararına düzenlediği etkinliklerden elde ettiği geliri AFAD'a bağışladı

Londra Yunus Emre Enstitüsü, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenenler yararına düzenlediği etkinliklerden elde ettiği geliri AFAD'a bağışladı. Enstitü, depremzedeler yararına düzenlediği etkinliklere ilk olarak geçen martta Art4Lives (Hayat için Sanat) adlı çevrim içi sanat müzayedesi düzenleyerek başladı.

Londra Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Müdürü Mehmet Karakuş, enstitünün Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenenler yararına düzenlendiği etkinliklerden elde ettiği geliri, AFAD'a iletilmek üzere Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş'a takdim etti.

Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenenlere yardım amacıyla Londra YEE'nin organize ettiği çeşitli etkinliklerden 31 bin 400 sterlin gelir elde edildi.

Londra YEE Müdürü Mehmet Karakuş, depremzedeler yararına elde edilen geliri, büyükelçilikte düzenlenen törenle, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş'a takdim etti.

Büyükelçi Ertaş, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'yle sergiledikleri dayanışma ve yardımlaşma dolayısıyla Londra YEE çalışanlarına ve etkinliklere destek verenlere teşekkür etti.

Konuşmasında deprem gibi doğal afet zamanlarında ülkeler arası insani yardımın ve işbirliğinin önemine değinen Ertaş, Türkiye'nin dünyanın pek çok yerinde meydana gelen doğal afet zamanlarında insani yardım adına yaptığı çalışmalara işaret etti.

Ertaş, konuşmasının sonunda depremde hayatını kaybedenleri rahmetle andı ve ailelerine başsağlığı diledi.

Londra YEE Müdürü Karakuş da törene ev sahipliği yaptığı ve enstitünün faaliyetlerine verdiği destek dolayısıyla Büyükelçi Ertaş'a teşekkür etti.

2010'da kurulan ve adını 13. yüzyılda yaşamış ünlü şair Yunus Emre'den alan enstitünün kuruluş amacına ve vizyonuna değinen Karakuş, YEE'nin sadece Türk dili ve kültürünü tanıtmak için değil, aynı zamanda kültürel etkinliklerle toplumlar arasında dostluğun ve kardeşliğin geliştirilmesinde önemli platform olduğunu vurguladı.

Karakuş, enstitünün yaptığı tüm çalışmalarında büyük şair Yunus Emre'nin herkes için sevgi ve şefkati vurgulayan insani öğretilerinden ilham aldığının altını çizdi.

Depremzedeler yararına düzenledikleri etkinliklerine de değinen Karakuş, bu etkinliklere katılım göstererek katkıda bulunan herkese destekleri için teşekkürlerini sundu.

Karakuş ayrıca, etkinlikler arasında yer alan "Art4Lives (Hayat için Sanat)" çevrim içi müzayedenin ikinci ayağının devam ettiğine işaret ederek, depremzedelere yardımda bulunmak ve bu farkındalığı yaymak isteyen herkesi müzayedeye katılmaya davet etti.

"Art4Lives" sanat müzayedesi 19 Haziran'a kadar sürecek

Depremzedeler yararına yapılan etkinliklere ilk olarak geçen martta Art4Lives (Hayat için Sanat) adlı çevrim içi sanat müzayedesi düzenleyerek başlayan Londra YEE, nisanda da Mevlevi Sema Ayinleri ve Devran Zikri İngiltere turnesi organize etti.

Enstitü, mayısta ise Londra El Sanatları Haftası kapsamındaki etkinlikleri yine depremzedeler yararına düzenledi.

7 Haziran'da başlayan ve 19 Haziran'da sona erecek çevrim içi müzayede, Türkiye'nin yıkıcı depremlerinden etkilenenlere yardımcı olabilmek için sanatın birleştirici gücü ile uluslararası üne sahip sanatçıları bir araya getiren bir insani yardım projesi olarak biliniyor.

Müzayedeye, www.art4lives.uk internet sitesi üzerinden katılım sağlanabiliyor.???????