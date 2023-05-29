Londra'daki Türkler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısını konvoyla kutladı

İngiltere'de, Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turunda geçici sonuçlara göre göreve yeniden seçilmesini kutlayan Türkler, konvoy düzenledi. Başkent Londra'daki, ülkenin sembolik mekanlarından Hyde Park'ta bir araya gelen yüzlerce Türk, ellerinde Türk bayrakları, Ak Parti ve MHP flamalarıyla kutlama yaptı.

İngiltere'de, Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turunda geçici sonuçlara göre göreve yeniden seçilmesini kutlayan Türkler, konvoy düzenledi.

Başkent Londra'daki, ülkenin sembolik mekanlarından Hyde Park'ta bir araya gelen yüzlerce Türk, ellerinde Türk bayrakları, Ak Parti ve MHP flamalarıyla kutlama yaptı.

Halay çeken ve horon oynayan Türklere parkta gezintiye çıkan bazı Arap ülkeleri ve Afrika ülkelerinden turistler de katıldı. Türklerin kutlamaları, parkta gezintiye çıkanların da yoğun ilgisini çekti.

Hyde Park'taki otoparkta toplanan grup, Kur'an tilavetinin ardından tekbirler getirirken, akşam namazını da parkta kıldı.

Erdoğan ve Türkiye lehine sloganlar atan Türkler, yaklaşık 70 araçlık bir zafer konvoyu yaparak parktan ayrıldı.

Türkler, Londra'nın Oxford Caddesi, Regent Caddesi, Piccadilly Meydanı, Tower Bridge ve London Eye gibi önemli noktalarında korna çalarak Erdoğan'ın zaferini kutladı.