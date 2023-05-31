Londra'daki Sanat Okulu Öğrencileri, Kahramanmaraş Depremzedeleri İçin Müzayede Düzenledi

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş'ın ev sahipliğinde "Sotheby's Institute of Art" okulu öğrencileri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenenler yararına müzayede düzenledi. Büyükelçi Ertaş'ın ev sahipliğinde yapılan müzayedede, 29 öğrenciye ait tablo, fotoğraf ve heykelden oluşan 36 eser satışa sunuldu. Müzayededen elde edilen tüm gelir, İngiltere merkezli Afet Acil Durum Komitesinin (DEC) desteğiyle, Türkiye ve Suriye'deki deprem mağdurlarına yardım ve destek sağlayan insani yardım kuruluşlarına aktarılacak.

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş'ın ev sahipliğinde "Sotheby's Institute of Art" okulu öğrencileri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenenler yararına müzayede düzenledi.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki "Sotheby's Institute of Art" sanat okulu öğrencileri, Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği rezidansında depremzedeler yararına "Art for Relief" adlı müzayede organize etti.

Büyükelçi Ertaş'ın ev sahipliğinde yapılan müzayedede, 29 öğrenciye ait tablo, fotoğraf ve heykelden oluşan 36 eser satışa sunuldu.

Ertaş, etkinlik kapsamında yaptığı konuşmada, 6 Şubat'ta Türkiye'nin büyük çaplı bir doğal afetle karşı karşıya kaldığını belirterek, depremlerin çok geniş bir alanı etkilediğini ve çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiğini anımsattı.

Depremlerin ardından İngiltere dahil dünyanın dört bir yanından çok sayıda ülkenin Türkiye'ye yardım gönderdiğini söyleyen Ertaş, deprem felaketinin ardından muazzam bir desteğin verildiğini aktardı.

Ertaş, bugün düzenlenen müzayedenin de bu destek kapsamında olduğunu belirterek, depremzedeler yararına organize edilen müzayedeye katkı sunanlara ve etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Müzayededen elde edilen tüm gelir, İngiltere merkezli Afet Acil Durum Komitesinin (DEC) desteğiyle, Türkiye ve Suriye'deki deprem mağdurlarına yardım ve destek sağlayan insani yardım kuruluşlarına aktarılacak.