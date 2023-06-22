Londra'daki Hastanede Bıçaklı Saldırı: 2 Yaralı

İngiltere'nin başkenti Londra'nın kuzeyindeki bir hastanede meydana gelen bıçaklı saldırıda 2 kişi yaralandı. Polis hastanenin dışında bir kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma devam ediyor.