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Londra'daki Hastanede Bıçaklı Saldırı: 2 Yaralı

Londra'daki Hastanede Bıçaklı Saldırı: 2 Yaralı

Dünya Haberleri

İngiltere'nin başkenti Londra'nın kuzeyindeki bir hastanede meydana gelen bıçaklı saldırıda 2 kişi yaralandı. Polis hastanenin dışında bir kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma devam ediyor.

p>İngiltere'nin başkenti Londra'nın kuzeyindeki bir hastanede meydana gelen bıçaklı saldırıda 2 kişi yaralandı. Polis hastanenin dışında bir kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma devam ediyor.

Olay, dün Londra'nın kuzeyinde bulunan Central Middlesex Hastanesi'nde yerel saatle 13: 00 civarında meydana geldi. Polisten yapılan açıklamada, bıçaklı saldırı ihbarı üzerine olay yerine giden polis memurlarının, 2 kişiyi bıçakla yaralanmış halde bulduğu ifade edildi. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğerinin ise bulunmadığı belirtildi.

Olayla ilgili hastanenin dışında bir kişinin gözaltına alındığı, kendi kendini yaraladığı tahmin edilen bu kişinin de hastaneye sevk edildiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu ifade edildi.

Öte yandan, olayın terör bağlantılı olarak değerlendirilmediği, polisin olayı aydınlatmaya çalıştığı ve soruşturma sürerken hastanede polislerin bulunmaya devam edeceği açıklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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