Londra'da seçimde çalışanlara lahmacun servisi

Londra'da gün boyunca sabah 6'dan gece yarısına kadar görev yapan sandık çalışanları ve gözlemcilere öğle yemeğinde lahmacun ve ayran servisi yapıldı. Siyasi görüşler farklı olsa da ortak lezzetlerdeki buluşma gözden kaçmadı.

Londra'da gün boyunca sabah 6'dan gece yarısına kadar görev yapan sandık çalışanları ve gözlemcilere öğle yemeğinde lahmacun ve ayran servisi yapıldı. Siyasi görüşler farklı olsa da ortak lezzetlerdeki buluşma gözden kaçmadı. Londra'dan Barış Çimen'in haberi