Londra'da İsrail-Filistin çatışmasında hayatını kaybedenler anıldı

İngiltere'nin başkenti Londra'da, İsrail ile İzzeddin el-Kassam Tugaylarının başı çektiği Filistinli gruplar arasındaki çatışmalarda hayatını kaybeden siviller anma töreniyle anıldı. Törende konuşan İşgal Karşıtı İngiliz Yahudileri Platformu temsilcisi, her iki halkın da bağımsızlığının birbirine bağlı olduğunu vurgulayarak, barış ve özgürlük için çabaların artırılması gerektiğini belirtti.

İsrail ile İzzeddin el-Kassam Tugaylarının başı çektiği Filistinli gruplar arasındaki çatışmalarda hayatını kaybeden siviller, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen törenle anıldı.

İşgal Karşıtı İngiliz Yahudileri Platformunun (Na'amod) organize ettiği anma etkinliği, kentin simge yapılarından Wellington Arch'ta düzenlendi.

Anma töreninde konuşan Na'amod temsilcisi Josh Cohen, hem Filistinliler hem de İsrailliler için hayatlarında gördükleri en büyük çatışmaların yaşandığını söyledi.

Cohen, iki halkın da bağımsızlığının birbirine bağlı olduğunu kaydederek, "Tüm insanlar baskı ve şiddetten uzak, özgür yaşayabilmeli. Yahudi özgürlüğü de Filistin'in özgürlüğüne bağlıdır." dedi.

Geçmişteki çatışmalarda hayatını kaybedenleri de andıklarını söyleyen Cohen, yaşanan şiddetin daha fazla şiddeti, acı ve gözyaşını körüklediğini kaydetti.

Cohen, savaş karşıtlarının bu dönemde çabalarını artırmaları gerektiğini belirterek, "Filistinlilere yönelik tüm baskı ve yerinden edilmeler ile hem İsrailli hem de Filistinliler için eşit ve adil bir gelecek için çabalarımızı iki katına çıkarmalıyız." dedi.

Kalıcı barış için siyasi çözüm bulunması amacıyla çaba sarf edilmesi gerektiğini vurgulayan Cohen, "Bugün yasımızı, herkes için daha özgür bir gelecek için eyleme dönüştürmeliyiz. Barış, şiddeti yok eder ve hem İsrailliler hem de Filistinlilerin hayatının iyiye gitmesini sağlar." ifadelerini kullandı.

Etkinliği organize eden Na'amod üyelerinden soyadını vermek istemeyen Marco da, AA muhabirine yaptığı açıklamada toplumun önemli bir kısmının, yaşanan trajedinin yalnızca tek bir tarafı için yas tuttuğunu söyledi.

Marco, hayatını kaybeden tüm siviller için yas tuttuklarını kaydederek, "Gazze'de daha çok insan öldükçe barışçıl çözüm umutları da ihtimal olmaktan çıkacak. Bugünkü anma töreninin de amaçlarından biri birlikte yas tutmak. Gelecek günlerdeki eylemlerimizde de hedefimiz daha fazla sivil ölümün yaşanmasını önlemek." dedi.

Filistinlilerin yıllardır maruz kaldığı baskı ve ablukanın bir direnişe sebep olduğunu kaydeden Marco, "O topraklarda barış içinde yaşamanın tek yolu herkesin eşitliğinin ve özgürlüğünün sağlanması." değerlendirmesini yaptı.

Anma töreninin sonunda İsrail ile Filistin çatışmasında bölgede bulunanların gönderdiği mesajlar ile bölgedeki yakınlarından bu süreçte haber alamayanların mesajları okundu.

Törende, çatışmalarda hayatını kaybedenler anısına mumlar yakıldı.