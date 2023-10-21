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Londra'da Filistinlilere Destek İçin Protesto Yürüyüşü

İngiltere'nin başkenti Londra'da Filistinlilere destek için yapılan protesto yürüyüşünde binlerce kişi bir araya geldi.