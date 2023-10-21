Londra'da Filistinlilere Destek İçin Protesto Yürüyüşü
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İngiltere'nin başkenti Londra'da Filistinlilere destek için yapılan protesto yürüyüşünde binlerce kişi bir araya geldi.
? İngiltere'nin başkenti Londra'da Filistinlilere destek için protesto yürüyüşü yapıldı.
İngiltere merkezli 'Stop the War' (savaşı durdurun) adlı savaş karşıtı sivil toplum kuruluşu, 16 Ekim'de halka çağrı yapmış ve İngiliz halkını, başkent Londra'da Filistinlileri desteklemeye çağırmıştı. Binlerce kişi bugün Londra'da toplanarak Filistin'e destek çağrısı sloganları attı. İngiliz polisi, protesto yürüyüşüne 70 bin kişinin katılmasını beklediklerini açıkladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya