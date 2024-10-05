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Londra'da Filistin Yanlısı Binlerce Kişi Protesto Düzenledi

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İngiltere'nin başkenti Londra'da, 7 Ekim 2023'deki çatışmaların yıl dönümünde binlerce Filistin yanlısı yürüyüş düzenleyerek, silah satışlarının durdurulmasını ve ateşkes talep etti.

(ANKARA) - İngiltere'nin başkenti Londra'da binlerce Filistin yanlısı, 7 Ekim 2023'de başlayan çatışmaların yıl dönümü dolayısıyla protesto düzenledi. Protesto esnasında "Silah satışını durdurun", "Eli kanlı Keir Starmer", "Ateşkes hemen şimdi", "Filistin'e özgürlük", "Lübnan'dan elinizi çekin", İsrail terörünü durdurun" sloganları atıldı.

İsrail'in Filistin halkına yönelik dengesiz güç kullanmaya başladığı ve çatışmaların Ortadoğu'ya yayılma riskinin arttığı 7 Ekim 2023 saldırılarının yıl dönümü dolayısıyla binlerce Filistin yanlısı, Londra'da yürüyüş düzenledi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Filistin Dayanışma Kampanyası ve diğer grupların düzenlediği yürüyüş için katılımcılar Russell Meydanı'nda toplandı. Filistin yanlıları, Başbakanlık Ofisi'nin bulunduğu Whitehall Caddesi'ne kadar yürüdü. Yürüyüş esnasında "Silah satışını durdurun", "Eli kanlı Keir Starmer", "Ateşkes hemen şimdi", "Filistin'e özgürlük", "Lübnan'dan elinizi çekin", İsrail terörünü durdurun" sloganları atıldı.

Londra'da Filistin Yanlısı Binlerce Kişi Protesto Düzenledi
Kaynak: ANKA / Dünya

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