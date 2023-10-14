Londra'da Filistin'e Destek Yürüyüşünde 7 Kişi Gözaltına Alındı

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Filistin'le dayanışma eyleminde polis geniş güvenlik önlemi alırken, 7 kişi gözaltına alındı.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla Londra'daki BBC binası önü ile Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Sokağı arasında gerçekleşen yürüyüş, polisin geniş kapsamlı güvenlik önlemleri altında gerçekleşti.

Londra Metropolitan Polisi, yürüyüş güzergahı dışındaki alanlar ile İsrail'in Londra Büyükelçiliği çevresinde eylem yapma yasağı ve gözaltı uyarısı yaparken yürüyüş olaysız tamamlandı.

İsrail Büyükelçiliği önünde sabah saatlerinden itibaren önlemler alan polis, Downing Sokağı'ndaki eylemin sona ermesiyle elçilik çevresindeki önlemleri artırdı.

Elçiliğin önündeki Palace Green Caddesi'ni trafiğe kapatan polis, yürüyüş sonrası eyleme katılanların elçilik çevresine hareket etmesiyle caddenin bağlandığı Kensington High Street'te de önlemler aldı.

Burada hiçbir eyleme müsaade edilmeyeceği açıklanırken Downing Sokağı'ndaki yürüyüşün sona ermesiyle eyleme katılanların bir kısmı da yakınlardaki Trafalgar Meydanı'na yürüdü.

Burada güvenliği sağlayan polisin iki kişiyi gözaltına alması üzerine grupla polis arasında gerginlik yaşandı. Gözaltına alınan biri kadın iki kişinin serbest bırakılmasını isteyenlerle polis arasındaki gerginlik, gözaltına alınanların polis minibüsüne bindirilmesine kadar sürdü.

Gözaltına alınan iki kişi, polis minibüsüyle meydandan çıkarıldı.

Öte yandan Downing Sokağı'nda İsrail lehine slogan atan iki kişi de polis tarafından gözaltına alınarak olay yerinden uzaklaştırıldı.

Londra Metropolitan Polisi, yaptığı açıklamada gün boyu 7 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Polis, küçük grupların farklı noktalarda eylemi sürdürdüğünü ve buralarda faaliyetlerin devam ettiğini de duyurdu.

Dublin'de de yürüyüş düzenlendi

Öte yandan bugün İrlanda'nın başkenti Dublin'de de Filistin'le dayanışma eylemi düzenlendi. Kent merkezindeki O'Connell Caddesi'nden İsrail'in Dublin Büyükelçiliğine yürüyen göstericiler, Filistin'e özgürlük sloganları attı.

Filistin bayrakları ve Filistin'le dayanışma gösteren pankartların taşındığı yürüyüşe ana muhalefet partisi Sinn Fein Lideri Mary Lou McDonald da katıldı.