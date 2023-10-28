Londra'da Filistin'e Destek Yürüyüşü: İngiltere'yi Ateşkes İçin Çağırıyorlar

Londra'da yüz binlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin'e destek göstermek için yürüyüş düzenledi. Eyleme katılanlar, İngiltere hükümetini ve siyasetçileri Gazze'de ateşkes çağrısı yapmaya davet etti ve İsrail'in Gazze'de yaptıklarını 'barbarlık ve soykırım' olarak nitelendirdi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da Filistin'e destek yürüyüşüne katılanlar, İngiltere'yi yöneten siyasetçileri Gazze'de ateşkes çağrısı yapmaya davet etti ve İsrail'in Gazze'de yaptıklarını "barbarlık ve soykırım" olarak nitelendirdi.

Londra'da yüz bini aşkın kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin'le dayanışma göstermek için Filistin-İsrail çatışmalarının başladığı 7 Ekim'den bu yana üçüncü defa sokaklara indi.

Eyleme katılanlar İngiltere hükümetini ve siyasetçileri ateşkes çağrısı yapmaya davet etti.

73 yaşındaki İrlandalı gösterici Patrick, AA muhabirine, Gazzelilere destek için eyleme katıldığını söyledi.

Bir İrlandalı olarak Gazze'yle dayanışma içinde olduğunu belirten Patrick, "Gazze'de ve İsrail'de yaşananlar İrlanda'da ve dünyanın başka yerinde İngiltere'nin yaptığı böl ve yönet ve insanları birbirine düşürme yöntemiyle benzerlik gösteriyor." dedi.

İngiltere'nin Filistin'de kontrolü elinde bulunduğu dönemde sorunları çözmek yerine çözümü Filistin ve İsraillilere bıraktığını anlatan Patrick, "İrlanda, sözde Katolik-Protestan bölünmesini çözmek için yüzyıl harcadı. Bu çok yanlıştı. Sömürgecilerin bölünmüş yönetiminin bedelini herkes ödedi." diye konuştu.

Patrick, "İsrail'de 7 Ekim'de yaşananlar Gazze'de yaşananları haklı çıkarmaz." değerlendirmesini yaptı.

Filistin Dayanışma Kampanyası'na (PSC) konuşan Yahudi aktivist Katy Colley de Filistinlilerin "acımasızca" kendi evlerinin enkazında ölüme terk edildiğini söyledi.

İngiltere hükümeti ve politikacılarının ise harekete geçmekten uzak gözüktüğünü söyleyen Colley, "Kınamanız nerede, öfkeniz nerede, ateşkes isteyen sesiniz nerede?" diye sordu.

Colley, Gazze'de yaşananları "soykırım" olarak nitelerken, yetkili kişilerden yalnızca "yarım ağızla edilmiş insani kriz" açıklamaları duyulduğunu dile getirdi.

PSC Direktörü Ben Jamal ise 3 haftadır süren Filistin'le dayanışma yürüyüşlerinin İngiltere tarihinin en büyük Filistin'e destek eylemleri olduğunu kaydetti.

Jamal, İsrail'in Gazze'de uyguladığı iletişim kısıtlamasına değinerek, "Düne kadar 3 bini çocuk olmak üzere 8 binden fazla Filistinlinin öldürüldüğünü biliyorduk. Yaklaşık 1000 çocuğun hala enkaz altında olduğunu ve muhtemelen öldüğünü tahmin ediyorduk. Ama dün gece İsrail büyük bir bombardıman başlattı ve iletişimi kesti. Bu açıkça barbarlıktır." dedi.

Ambulansların nereye gideceğini bilmediği, ailelerin birbiriyle ya da dışarıyla temas kuramadığını aktaran Jamal, "Bugün kaç Filistinlinin öldüğünü bilmediğimiz, kaç çocuğun enkazda kaldığını bilmediğimiz için yürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Jamal, ülkedeki siyasetçilerden ateşkes çağrısı yapmaları için talepte bulunduklarını da belirterek, "Eğer Filistinlilerin 'insan olmadığı' ifadesini desteklemiyorsanız ateşkes çağrısında bulunmamanızın hiçbir haklı açıklaması olamaz." değerlendirmesini yaptı.