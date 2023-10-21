Londra'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

İngiltere'nin başkenti Londra'da yüzbinlerce kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto ederken, "Ürdün Nehri'nden Akdeniz'e Filistin özgür kalacak" sloganları attı.

İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim'de başlayan çatışmalar 15'inci gününde devam ediyor. İsrail, Gazze Şeridi'nde hava operasyonlarına devam ederken, yerleşim yeri, cami, hastane ve kiliseleri vuruyor. İnsani krizin yüksek seviyede yaşandığı Filistin için ise dünyanın dört bir yanında destek gösterileri yapılıyor. İngiltere'nin başkenti Londra'da bugün yüzbinlerce kişinin katılımıyla Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi. Downing Street yakınında düzenlenen yürüyüşte göstericiler, İsrail'in saldırılarını protesto ederken, ellerinde Filistin bayraklarıyla "Ürdün Nehri'nden Akdeniz'e Filistin özgür kalacak" sloganları attı.

Ateşkes çağrılarının yapıldığı gösteriye ilişkin açıklama yapan Filistin Dayanışma Kampanyası Direktörü Ben Jamal, "Hepimiz aynı mesajı vermek için bir aradayız. Şiddetin sona ermesini istiyoruz ve derhal ateşkes sağlanması, gerekli insani yardımın Gazze halkına güvenli bir şekilde ulaştırılması çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Met Polisi yaptığı açıklamada, binden fazla memurun gösteride bulunduğunu açıklarken, Komiser Yardımcısı Matt Twist, Met'in her türlü görüşü kabul ettiğini belirterek, "Objektif olacağız ve korkmadan hareket edeceğiz" dedi. - LONDRA