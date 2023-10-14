Londra'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Başladı

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Filistinlilere destek yürüyüşü, polisin güzergah dışındaki eylemlere izin vermeyeceği ve gözaltılar yapılacağı uyarısıyla başladı. Binlerce kişi, İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin önünde toplandı ve Başbakanlık Ofisi'ne doğru yürüdü. Yürüyüşte Filistin'e destek sloganları atıldı. Londra Metropolitan polisi geniş güvenlik önlemleri aldı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Filistinlilere destek yürüyüşü, Londra Metropolitan polisinin güzergah dışındaki eylemlere izin verilmeyeceği ve gerekirse gözaltılar yapılacağı uyarısıyla başladı.

Filistin ile dayanışma göstermek ve İngiltere hükümetinin İsrail- Filistin çatışmasında Filistinlilerin haklarına karşı sessiz tutumunu protesto etmek isteyenler, öğle saatlerinde İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin önünde toplandı.

Filistin Dayanışma Kampanyası, El-Aksa'nın Dostları Platformu, Britanya Filistin Forumu, Britanya Müslümanlar Birliği, Nükleer Silahsızlanma Kampanyası ve Savaşı Durdur Koalisyonu'nun çağrısıyla bir araya gelen binlerce kişi, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Sokağı'na doğru yürüdü.

Yürüyüşe katılanlar, "Özgür Filistin", "Ürdün Nehrinden Akdeniz'e Filistin özgür olacak", "Binlerle, milyonlarla hepimiz Filistinliyiz" sloganları attı.

Kentin sembol noktalarından Regent Caddesi, Piccadilly Meydanı ve Trafalgar Meydanı güzergahında yapılan yürüyüş için Londra Metropolitan polisi geniş güvenlik önlemleri aldı.

Metropolitan polisi, gösteri öncesi yaptığı açıklamada, yürüyüş güzergahının BBC önünden Downing Sokağı'na kadar olan kısımla sınırlı olduğunu, bu alan dışındaki gösterilere izin verilmeyeceğini ve gözaltılar yapılabileceğini bildirdi.

Polis, İsrail'in Londra Büyükelçiliği çevresinde de yoğun güvenlik önlemi alarak burada eyleme izin verilmeyeceğini açıkladı.

Bölgede binlerce polisle güvenlik önlemi alındı, atlı polisler de ana güzergahta görev yaptı. Polis, eylemcileri görüntüledi, onlarca polis minibüsü güzergah üzerindeki sokaklarda hazır bekledi.

"Gazze nüfusunun yarısı çocuk. Suları, yemekleri, ilaçları yok"

AA muhabirine konuşan göstericilerden Maggie Dunn, Hamas'ın saldırılarını kınadığını ancak İsrail'in yaptıklarının soykırım olduğunu söyledi.

Dunn, "Gazzeliler aç bırakılıyor, susuz bırakılıyor. 2 milyon Filistinlinin Hamas'ın bir festivale saldırısıyla alakası yok." diye konuştu.

Çatışma haberleri nedeniyle sürekli ağladığını belirten Dunn, "Gazze nüfusunun yarısı çocuk. Suları, yemekleri, ilaçları yok. Hastaneye gidemiyor, tıbbi destek alamıyorlar. Sadece ağlıyorum. Bu yüzden buradayım ve hükümetimizi de İsrail soykırımını desteklediği için protesto ediyorum." dedi.

Dunn, İsrail'e destek veren İngiltere hükümetinin, protestocular ve kendisi adına konuşmadığını da ifade ederek, "Şiddet şiddeti doğurur. Biz de Hamas ve İsrail hükümetinin barış görüşmelerine oturmasını sağlamalıyız. İsrail hükümetinin Gazze halkına hakkı olanları vermesi, daha fazla yasa dışı yerleşimlere izin vermemesi, onların topraklarını işgal etmemesi, işkence ve ölümleri durdurması da bu görüşmelerin bir parçası olmalı." diye konuştu.

Göstericilerden Ayman Al-Halebi de batı medyasını eleştirdi. Al-Halebi, "Olaylar başladığı anda İsrail'i desteklemeye başladılar. Filistinliler Gazze'de yakılıyor ve medya onlardan yana değil. Bütün dünya Ukrayna'yı desteklemek için koşarken Filistinlilere neden gözlerini kapatıyor?" diye sordu.

BBC binası kırmızı boyayla boyandı

Gece saatlerinde yürüyüşün başlayacağı noktada bulunan BBC binası bir grup tarafından kırmızı boyayla boyandı.

Palestine Action grubu eylemi üstlenirken konuyla ilgili paylaştığı mesajda, BBC'nin yayınlarıyla İsrail'in savaş suçlarına rıza gösterdiğini belirterek, "Ellerinizde Filistinlilerin kanı var." ifadesini kullandı.

Gösteri öncesi BBC binasının önündeki meydan halka kapatılarak temizlik yapıldı.