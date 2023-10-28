Londra'da Filistin'e Destek Protestosu Devam Ediyor

İngiltere'nin başkenti Londra'da bugün Filistin'e destek amaçlı ikinci defa 'savaşa hayır' protestosu düzenleniyor.

'Savaşı Durdur' ve 'Filistin Dayanışma Kampanyası' gibi sivil toplum kuruluşları, geçen Cumartesi günü başkent Londra'da Filistin'e destek protestosu düzenlemiş ve yaklaşık 100 bin kişi katılmıştı. Sivil toplum kuruluşları, tüm Londralıları bugün de protestoya çağırdı ve binlerce kişi 'Gazze'de ateşkes' sloganları atarak gösterilere katılmaya başladı.