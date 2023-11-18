Londra'da Filistin'e Destek İçin Oturma Eylemi: Polis 5 Kişiyi Gözaltına Aldı

İngiltere'nin başkenti Londra'da Filistin'e destek için tren istasyonunda oturma eylemi düzenleyen göstericiler ile İngiliz polisi arasında arbede çıktı, polis 5 kişiyi gözaltına aldı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da Filistin'e destek için tren istasyonunda oturma eylemi düzenleyen göstericiler ile İngiliz polisi arasında arbede çıktı, polis 5 kişiyi gözaltına aldı.

"Şimdi Ateşkes" adlı grubun yaptığı duyuruyla, Londra'daki Waterloo tren istasyonunda yerel saatle 16.00'da toplanan göstericiler, Filistin halkıyla dayanışma sergilemek amacıyla oturma eylemi başlattı.

Filistin bayrakları taşıyan ve "Özgür Filistin", "Nehirden denize Filistin özgür olacak" sloganları atan yüzlerce gösterici, "Gazze'de acil ateşkes" çağrısında bulundu.

Oturma eylemi sürerken, Filistin yanlısı göstericilerin etrafını çevreleyen İngiliz polisi, ellerinde tren istasyonunda eylem yapmanın yasa dışı olduğunu belirten bildiriler dağıtarak göstericilerin istasyondan ayrılmasını talep etti.

Polis, oturma eyleminin sonlandırılması talebini reddeden Filistin yanlısı gruba müdahalede bulundu ve arbede çıktı.

???????- Polis, göstericileri tren istasyonundan çıkarmaya çalıştığı esnada izdiham yaşandı

İngiliz polisi, eylem sırasında 5 kişiyi gözaltına aldı. Bazı göstericilerin gözaltına alınırken yerlerde sürüklendiği görüldü.

Oturma eyleminin sona ermesinin ardından polis, göstericilerin etrafını çevreleyerek, tren istasyonundan çıkarmaya çalıştığı sırada da izdiham yaşandı.

Polisin müdahalesi sırasında yaşanan izdihamda bazı göstericilerin yere düştüğü, nefes almakta zorlandığı gözlemlendi.

Göstericiler, polise "Polis savaş suçlularını koruyor", "Utanın", "Faşist polis" sloganları attı.

Polisin göstericileri tren istasyonunun dışına çıkarmasının ardından bir süre daha istasyonun etrafında bekleyen göstericiler, sloganlar atarak olay yerinden ayrıldı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana 57'si Gazze içerisindeki çatışmalarda 6'sı da Lübnan sınırında olmak üzere 378 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde en az 5 bini çocuk ve 3 bin 300'ü kadın olmak üzere 12 bin 300 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 212 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.