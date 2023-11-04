Londra'da Filistin'e Destek İçin Oturma Eylemi

Londra'da bir grup protestocu, Filistin'le dayanışma göstermek için King's Cross tren istasyonunda oturma eylemi düzenledi. Eylem, Filistin'e destek sloganları ve tartışmalarla devam etti.

Londra'da bir grup protestocu, Filistin'le dayanışma göstermek için kentin önemli ulaşım merkezlerinden King's Cross tren istasyonunda oturma eylemi düzenledi.

Ülkenin kuzeyi ve İskoçya ile Londra arası sefer yapan trenlerin kalktığı istasyonda toplanan grup, Filistin'e destek sloganları atarak bir süre istasyonun ana girişindeki alanda oturdu.

Bir süre sonra grup, istasyon önündeki meydanda eylemine devam etti.

Buradan yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Euston tren istasyonuna sloganlar atarak yürüyen gruba bir kişi müdahale etmeye çalıştı.

Filistin'e destek ifadeleri içeren bir dövizi protestocuların elinden almaya çalışan kişiye başka bir protestocu müdahale etti. Protestocu, polis tarafından kelepçelenerek gözaltına alınırken diğer protestocularla polis arasında tartışma yaşandı.

Göstericiler, eylemlerini Euston tren istasyonunda sona erdirdi.

King's Cross ve Euston tren istasyonlarında gerçekleştirilen eyleme bağımsız Milletvekili Claudia Webbe de sosyal medya üzerinden destek verdi.

Leicester Milletvekili Webbe, X hesabından yaptığı paylaşımında, King's Cross'taki eylem görüntülerini alıntılayarak, "Susmayacağız ve susturulmayacağız." ifadesini kullandı.

Londra'nın Liverpool Street tren istasyonunda da 1 Kasım'da bir grup Filistin yanlısı gösterici oturma eylemi gerçekleştirmişti.