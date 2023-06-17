Londra'da Bir Evde 4 Kişinin Cansız Bedeni Bulundu

İngiltere'nin başkenti Londra'daki bir evde iki yetişkinin ve iki çocuğun cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki bir evde iki yetişkinin ve iki çocuğun cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da polis, dün ihbar üzerine Hounslow bölgesindeki bir eve geldi. Kapıyı kırarak içeri giren polisler, 4 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Cesetlerin 11 yaşında bir kız çocuğu, 3 yaşında bir erkek çocuğu, 30'lu yaşlarındaki bir erkek ve kadına ait olduğu belirtildi. 4 kişinin aile olduğu ihtimali üzerinde durulduğu, akrabalarının bulunup bilgilendirilmesi için çalışmaların sürdüğü aktarıldı. Ayrıca ölüm nedenlerinin belirlenmesi için otopsi yapıldığı aktarıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - LONDRA