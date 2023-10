Londra'da Binlerce Kişi Filistin'e Destek İçin Yürüdü

İngiltere'nin başkenti Londra'da Filistin'e destek için bir araya gelen binlerce kişi, İsrail'in saldırılarını protesto ederek " İsrail'i silahlandırmayı", " Gazze'yi bombalamayı bırakın" sloganları attı.

İsrail'in Filistin'e düzenlediği saldırılar 22. gününde sürüyor. İsrail'in dün gece Gazze Şeridi'ne düzenlediği yoğun bombardıman bir kez daha tüm dünyadan tepki topladı. İngiltere'nin başkenti Londra'da binlerce kişi, İsrail'in saldırılarını protesto etmek için yürüdü. Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, " İsrail'i silahlandırmayı bırakın", "Gazze'yi bombalamayı bırakın", "Hepimiz Filistinliyiz", "Nehirden denize Filistin özgür olacak" sloganları attı. Yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünde göstericiler ateşkes çağrısında bulunarak, "Soykırımı durdurun", "İnsanlık ağlıyor" pankartlarıyla İsrail ve destekçilerine tepki gösterdi.

Öte yandan, MET Polisi, gösterilerde binden fazla memurun görevlendirildiğini bildirdi. - LONDRA