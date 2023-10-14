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Londra'da Binlerce Kişi Filistin'e Destek İçin Yürüdü

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Dünya Haberleri

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen protesto gösterisinde binlerce insan Filistin'e destek için yürüdü. İsrail'in Filistin'e yönelik devam eden saldırıları dünya çapında büyük tepki topluyor. İngiltere'nin başkenti Londra'da binlerce Filistin destekçisi bugün protesto gösterisi düzenledi. Düzenlenen gösteride, İsrail'e Gazze Şeridi'ndeki askeri harekata son vermesi çağrısında bulunan göstericiler, Filistin bayrakları sallayarak, 'Özgür Filistin' sloganları attı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen protesto gösterisinde binlerce insan Filistin'e destek için yürüdü.

İsrail'in Filistin'e yönelik devam eden saldırıları dünya çapında büyük tepki topluyor. İngiltere'nin başkenti Londra'da binlerce Filistin destekçisi bugün protesto gösterisi düzenledi. Düzenlenen gösteride, İsrail'e Gazze Şeridi'ndeki askeri harekata son vermesi çağrısında bulunan göstericiler, Filistin bayrakları sallayarak, "Özgür Filistin" sloganları attı. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

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