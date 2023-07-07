Londra'da 7 Temmuz saldırılarının 18. yılında anma töreni düzenlendi

İngiltere'de 7 Temmuz 2005'te düzenlenen ve 52 kişinin ölümüne neden olan saldırıların 18. yılında Londra'da anma töreni yapıldı. Saldırıda hayatını kaybedenler, Hyde Park'ta düzenlenen törenle anıldı. Saldırıdan kurtulanlar, hayatını kaybedenleri anmak için bir araya geldi.

İngiltere'de 7 Temmuz 2005'te Londra metrosunun farklı noktalarında düzenlenen, 52 kişinin ölümüne neden olan intihar saldırılarının 18'inci yılında başkent Londra'da anma töreni yapıldı.

Başkentte dört farklı noktada düzenlenen ve "İngiltere'nin 11 Eylül'ü" olarak nitelendirilen saldırılarda hayatını kaybedenler, Hyde Park'ta anıldı.

Törende saldırıda yaşamını yitiren 52 kişinin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve kurbanlar için dikilen anıta çelenk bırakıldı.

"Ben bacağımı kaybettim, onlar hayatlarını kaybetti"

Saldırıdan kurtulan Jacqui Putnam (72), yaptığı konuşmada, her yıl bir araya gelerek intihar saldırılarında hayatını kaybedenlerin isimlerini telaffuz ettiklerini ve bu kişileri hatırladıklarını söyledi.

Putnam, bunun kendisi için çok önemli olduğunu dile getirerek, "Kurtulanlar hayatlarına devam ediyor ancak 52 arkadaşımız bunu asla yapamayacak." ifadesini kullandı.

Saldırıdan kurtulanlardan David Gardner da bir bacağını kaybettiğini belirterek, "Bugün buraya o gün gerçekleşen saldırılarda hayatını kaybeden 52 masumu anmak için geldim. Ben bacağımı kaybettim, onlar hayatlarını kaybetti." dedi.

Konuşmasını yaptığı esnada duygusal anlar yaşayan Gardner, 7 Temmuz 2005'te düzenlenen 4 saldırıda yaşamını yitiren 52 kişinin isimlerini tek tek okudu.

İngiltere'nin başkenti Londra'da 7 Temmuz 2005 sabahı 4 intihar eylemcisinin 3 metro istasyonunu ve bir otobüsü hedef alarak düzenlediği bombalı saldırılarda 52 kişi hayatını kaybetmiş, 700'den fazla kişi yaralanmıştı. Söz konusu saldırılar, "İngiltere'nin 11 Eylül'ü" olarak anılıyor.