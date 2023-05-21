Londra'da 19 Mayıs kutlamaları yapıldı

Londra'nın kuzeyindeki New River Stadyumu'nda düzenlenen gençlik şöleninde kortej yürüyüşü, öğrenci gösterileri ve spor müsabakaları yapıldı. Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş etkinlikte yaptığı konuşmada milli bayramların yurt dışında coşkuyla kutlanmasının önemine vurgu yaptı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlik şöleni gerçekleştirildi.

Londra'nın kuzeyindeki New River Stadyumu'nda düzenlenen gençlik şöleninde kortej yürüyüşü, öğrenci gösterileri ve spor müsabakaları yapıldı.

Öğrencilerin katıldığı şölende, şiirlerin okunmasının ardından halk oyunları gösterisi yapıldı.

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, etkinlikte yaptığı konuşmada, milli bayramların özellikle yurt dışında coşkuyla kutlanmasının büyük anlamlar taşıdığını vurgulayarak, "Bu kutlamalar, yeni neslimize, gençlerimize ve çocuklarımıza, bizi biz yapan değerleri aktarabilmenin çok önemli enstrümanları." ifadesini kullandı.

Ertaş, "Bu vesileyle, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, bütün gazilerimizi ve Cumhuriyet'in kuruluşunda emeği geçen herkesi rahmet ve milletle anıyorum." dedi.

KKTC'nin Londra Temsilcisi Çimen Keskin de etkinliğe katılanların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutladı.

Keskin, Atatürk'ün 104 yıl önce Samsun'da kurtuluş meşalesini yakarak başlattığı bağımsızlık mücadelesinin, zorlukların azim, birlik, beraberlik ve cesaretle aşılabileceğinin en önemli göstergesi olduğunu kaydetti.