Londra'da 11 yaşındaki bir kız çocuğu bıçaklandı, şüpheli gözaltına alındı

İngiltere Metropolitan Polis Teşkilatı (MET), başkent Londra'da 11 yaşında bir kız çocuğunun bıçaklanarak yaralanmasının ardından 32 yaşında bir adamın gözaltına alındığını duyurdu.

MET açıklamasında, "Polis, 12 Ağustos Pazartesi günü saat 11: 34'te bıçaklama ihbarı üzerine Leicester Meydanı'na çağrıldı. 11 yaşında bir kız çocuğu bıçaklanmıştı. Hastaneye kaldırıldı ve yaraları ciddi olsa da hayati tehlike arz etmediği değerlendirildi. İlk başta kızın 34 yaşındaki annesinin de yaralandığı düşünüldü ancak daha sonra kızının yaralarından akan kanın kendi yaralarıyla karıştırıldığı doğrulandı. Sabit bir adresi olmayan 32 yaşındaki Ioan Pintaru (17.01.1992), cinayete teşebbüs ve kesici bir nesne bulundurma suçlamasıyla suçlandı.Bu sabah Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nde hazır bulunmak üzere gözaltına alınmasına karar verildi" dedi.

3 KIZ ÇOCUĞUNUN BIÇAKLANMASININ ARDINDAN PROTESTOLAR BAŞLAMIŞTI

İngiltere'nin Southport kentinde 30 Temmuz'da bir dans etkinliğinde bıçaklı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 kız çocuğu yaşamını yitirdi. Polis, 17 yaşındaki bir genci saldırı şüphesiyle gözaltına aldı. Daha sonra saldırganın Müslüman olduğuna ilişkin söylentiler internette yayılmaya başladı. Söylentilerin ardından, saldırının düzenlendiği bölgenin yakınlarındaki bir cami saldırıya uğradı ve polis müdahale etti. Ayrıca saldırganın Müslüman olmadığı, Axel Rudakubana adında Ruandalı bir Hristiyan olduğu ortaya çıktı. Southport'ta başlayan şiddet eylemleri, ülke geneline yayıldı.