Liverpool'daki Kutlamalar Sırasında Araç Kalabalığa Girdi: 47 Yaralı

Liverpool'daki Kutlamalar Sırasında Araç Kalabalığa Girdi: 47 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere'nin Liverpool şehrinde Premier Lig şampiyonluğunu kutlayan taraftarların geçit töreni sırasında bir aracın kalabalığın arasına girmesi sonucu 47 kişi yaralandı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

İNGİLTERE'nin Liverpool şehrinde Premier Lig şampiyonluğunu kutlayan taraftarların geçit töreni sırasında bir aracın kalabalığın arasına girmesi sonucu 47 kişi yaralandı.

Merseyside Polisi Sözcüsü, yaptığı açıklamada, "İnsanlardan Liverpool şehir merkezindeki Water Street'te meydana gelen olayla ilgili spekülasyon yapmamalarını rica ediyoruz. Gözaltına alınan kişinin Liverpool bölgesinden 53 yaşında beyaz bir İngiliz olduğunu teyit edebiliriz" dedi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Liverpool'daki manzara dehşet verici. Düşüncelerim yaralanan ya da etkilenen herkesle birlikte" ifadelerini kullandı.

Merseyside Emniyet Müdür Yardımcısı Jenny Sims, Kuzey Batı Ambulans Servisi Sözcüsü Dave Kitchin ile Merseyside Yangın ve Kurtarma Servisi İtfaiye Şefi Nick Searle, Liverpool'da bir aracın kalabalığın arasına girdiği olayın ardından basın toplantısı düzenledi. Sims, geçit töreni sona ererken Liverpool şehir merkezindeki Water Street'te bir aracın yayalara çarptığı haberini aldıklarını belirterek, "Çok sayıda kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Ayrıca, hastanede tedavi gerektirmeyen her yaştan çok sayıda kişi de olay yerinde tedavi edildi" diye konuştu.

Emniyet Müdür Yardımcısı Sims, Liverpool bölgesinden 53 yaşında beyaz İngiliz bir erkeğin gözaltına alındığını belirterek, "Bu kişinin aracın sürücüsü olduğuna inanıyoruz" dedi.

Kuzey Batı Ambulans Servisi Sözcüsü Dave Kitchin de olayda yaralanan 20 kişinin hafif yaralanma nedeniyle ayakta, 27 kişinin de ambulanslarla hastaneye kaldırıldığını söyledi. Kitchin, hastaneye kaldırılanlardan 1'i çocuk 2 kişinin ağır yaralandığını aktararak, bisikletli bir sağlık görevlisine de araç çarptığını ancak yaralanmadığını kaydetti.

Merseyside Yangın ve Kurtarma Servisi İtfaiye Şefi Searle de olay yerine vardıklarında çok sayıda yaralı olduğunu ve 4 kişinin aracın altında sıkıştığını bildirdi. Searle, 3 yetişkin ve 1 çocuğun aracın altından çıkarıldığını ve ambulansa taşındığını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu! 8 şirkete kayyum atandı

Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu! 8 şirkete kayyum atandı
Operasyon yapılan Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı 200 milyon liraya yalı satın almıştı

200 milyona Boğaz'ın 'en güzel kırmızısı'nı satın almıştı
Anayasa Mahkemesi'nin 3600 ek gösterge kararı sonrası memur maaşları yeniden hesaplandı

Anayasa Mahkemesi'nin kararı sonrası memur maaşları yeniden hesaplandı
İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişi tahliye edilecek, işte af gelecek suçlar

İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişiye tahliye
Sahibinin 'telef oldu' diye umudu kestiği eşek, 4 yıl sonra böyle görüntülendi

Sahibi umudu kesmişti, 4 yıl sonra böyle görüntülendi
Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık Demir'e 4 yıl 2 ay hapis cezası

Eski Kızılay Başkanı'nın kızına hapis cezası
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
29 gole katkı yapmıştı! Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu kararı

29 gole katkı yapmıştı! Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu kararı
Böyle olacağı belliydi! Günlerdir konuşulan Elazığspor-Vanspor maçı tatil edildi

Böyle olacağı belliydi! Günlerdir konuşulan maç tatil edildi
Eşinden tokat yiyen Macron'dan ilk açıklama

Eşinden tokat yiyen Macron'dan ilk açıklama
Künefe zincirine FETÖ operasyonunda detaylar ortaya çıktı

Herkes markayı soruyor! İşte FETÖ operasyonu yapılan künefe zinciri
10 senedir İzmir'e gidip gelen kadının isyanı: Nedenini bir türlü çözemedim

10 senedir İzmir'e gidip gelen kadın çektiği video ile isyan etti
Yunanistan'da Strep-A bakterisi nedeniyle okullar kapatıldı

Korkutan bakteri komşuyu ele geçirdi! Okullar ardı ardına kapatıldı
Elazığspor-Vanspor maçında kaos! Bayrağı direkten indirip yakmak istediler

Tribünlerde kaos! Direkten indirdiği bayrağı yakmak istediler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.