Litvanya, Ukrayna'ya Füze Sistemi Satın Aldı

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Ukrayna'ya gönderilmek üzere iki Ulusal Gelişmiş Karadan Havaya Füze Sistemi (NASAMS) rampası satın aldıklarını açıkladı. Nauseda, Rusya-Ukrayna Savaşı sona erene kadar Kiev'e desteklerini sürdüreceklerini belirtti.

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Ukrayna'ya gönderilmek üzere iki Ulusal Gelişmiş Karadan Havaya Füze Sistemi (NASAMS) rampası satın aldıklarını bildirdi.

Nauseda, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya-Ukrayna Savaşı bitene kadar Kiev'e desteği sürdüreceklerini belirtti.

Temmuzdaki NATO Zirvesi'nde Ukrayna'ya destek konusunda daha kolektif kararlar alınmasını beklediklerinin altını çizen Nauseda, "Ukrayna ile zafere kadar birlikteyiz. Ukrayna'ya transfer edilmek üzere iki adet NASAMS rampası satın aldık." ifadelerini kullandı.

NATO Zirvesi, 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenecek.