Litvanya, Türkiye'ye Baltık Hava Sahasını Koruduğu İçin Teşekkür Etti

Litvanya Dışişleri Bakanı Kestutis Budrys, Türkiye'nin Baltık hava sahasını koruma amacıyla Litvanya'ya konuşlandırdığı Havadan İhbar ve Kontrol uçağı için teşekkür etti. Bu durum, NATO müttefikliğinin güçlü bir göstergesi olarak değerlendirildi.

LİTVANYA Dışişleri Bakanı Kestutis Budrys, Baltık hava sahasının korunması için Litvanya'ya Havadan İhbar ve Kontrol uçağı konuşlandıran Türkiye'ye teşekkür etti.

Litvanya Dışişleri Bakanı Kestutis Budrys, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Müttefikimiz Türkiye'ye, Baltık gökyüzünü korumak için Litvanya'ya Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağı konuşlandırdığı için teşekkür ederim. Bu, müttefik kararlılığının güçlü bir göstergesidir. İşte gerçek NATO birliği budur, gökyüzümüzü korumak ve güçlü durmak için atılan somut adımlar. NATO topraklarının her karışını omuz omuza savunmaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Vilnius Büyükelçiliği'nin de konuya ilişkin paylaşımında, Büyükelçi Esra Toplu'nun, Litvanya Savunma Bakanı Dovile Sakaliene ile birlikte geçici olarak Şiauliai Hava Üssü'nde NATO görevi kapsamında konuşlandırılan uçağın mürettebatını ziyaret ettiği bildirildi. Paylaşımda, "HİK uçakları savunmamızın kritik bir unsuru olup, uzun menzilli gözetleme ve erken uyarı kabiliyetiyle gökyüzündeki gözümüzdür. Türkiye, Baltık hava sahasının korunmasında NATO müttefikimiz Litvanya'nın yanında olmaya devam edecektir" ifadelerini yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
