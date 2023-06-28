Litvanya Cumhurbaşkanı Kiev'e gitti

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e trenle varışını Twitter hesabından paylaştı. Nauseda, Ukrayna'nın NATO'ya katılması gerektiğini vurguladı. Nauseda'nın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmesi planlanıyor. Ayrıca, Litvanya'nın Ukrayna'ya iki Ulusal Gelişmiş Karadan Havaya Füze Sistemi (NASAMS) rampası satın aldığı açıklandı.

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitti.

Nauseda, Twitter hesabından, trenle Kiev'e varışını gösteren bir video paylaştı.

Temmuzda Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta NATO Zirvesi düzenleneceğini anımsatan Nauseda, "Vilnius'taki zirve öncesinde Kiev'e tek bir ana mesajla geldim. O da ' Ukrayna'nın yeri NATO'dur.'" ifadesini kullandı.

Litvanyalı makamlar tarafından Nauseda'nın ziyaretine ilişkin herhangi bir bilgilendirme yapılmamıştı.

Nauseda'nın günün ilerleyen saatlerinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Nauseda, bu sabah yaptığı açıklamada Ukrayna'ya gönderilmek üzere iki Ulusal Gelişmiş Karadan Havaya Füze Sistemi (NASAMS) rampası satın aldıklarını bildirmişti.