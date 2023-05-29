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Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Dünya Haberleri

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, göreve yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti. Nauseda, Twitter paylaşımında, 'Erdoğan'ı tekrar Türkiye Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla tebrik ediyorum.' ifadesini kullandı.

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, göreve yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Nauseda, Twitter paylaşımında, "Erdoğan'ı tekrar Türkiye Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenecek NATO Zirvesi'nde karşılamak ve ittifak güvenliğini güçlendirip Ukrayna'ya başarılı olmasında yardım etmek için sabırsızlandığını belirten Nauseda, "İttifak birliği bizim gücümüzdür." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Dünya

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