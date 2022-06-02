Litvanya, Bayraktar için Savunma Sanayi Başkanı Demir ile anlaşma imzaladı - Haberler

Litvanya Savunma Bakanlığı dün açıklama yaparak Bayraktar alımı için Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile anlaşma imzalandığını duyurdu. Litvanya, halkın bağışlarıyla satın alınacak Bayraktar'ları, Ukrayna'ya vereceğini belirtti.

Litvanya hükümeti geçen ay sonunda yardım kampanyası başlatarak Ukrayna'ya bağışlanmak üzere Bayraktar SİHA'sı satın alacaklarını duyurmuştu. Savunma Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir ile Bayraktar alımı için anlaşma imzaladığını belirtti.

Demirören Haber Ajansı / Dünya