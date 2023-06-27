Litvanya Başbakanı: Rusya uzun vadeli bir tehdit

Litvanya Başbakanı Ingrida Simonyte, Rusya'nın uzun vadeli bir tehdit olduğunu belirterek, NATO'yu kolektif kalkan olarak güçlendirmenin zamanının geldiğini söyledi.

Litvanya Başbakanı Ingrida Simonyte, Rusya'nın uzun vadeli bir tehdit olduğunu belirterek, "Daha tehlikeli bir dünyada NATO'yu kolektif kalkanımız olarak güçlendirecek cesur savunma ve caydırıcılık kararları almanın zamanı geldi." ifadesini kullandı.

Simonyte, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştüğünü bildirdi.

Stoltenberg ile Vilnius'ta düzenlenecek NATO Zirvesi hakkında konuştuklarını ifade eden Simonyte, Ukrayna'nın gelecekteki olası NATO üyeliğine ilişkin kararların Rusya'yı memnun etmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Simonyte, Rusya'nın uzun vadeli bir tehdit olduğunu belirterek, "Daha tehlikeli bir dünyada NATO'yu kolektif kalkanımız olarak güçlendirecek cesur savunma ve caydırıcılık kararları almanın zamanı geldi." değerlendirmesinde bulundu.