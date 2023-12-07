Lihtenştayn Kraliyet ailesi üyesi Prens Constantin 51 yaşında hayatını kaybetti

Lihtenştayn Kraliyet Ailesi'nin yedinci sırada taht adayı olan Prens Constantin'in hayatını kaybettiği açıklandı. Ölüm nedeni belirtilmeyen Prens'in Kontes Marie Gabriele Franziska ile evli olduğu ve üç çocuğu olduğu biliniyor. Constantin, kraliyet ailesine ait özel bankacılık ve varlık yönetim grubu olan Lihtenştayn Grubu'nun denetim kurulu başkanlığını yapmıştı. Ülkedeki kiliselerde prensi onurlandırmak için çanlar çalındı.

Taht için yedinci sırada bulunan Constantin'in ölüm nedeni açıklanmadı.

Kontes Marie Gabriele Franziska ile evli olan Constantin'in üç çocuğu bulunuyordu: Prens Moritz, Prenses Georgina ve Prens Benedikt.

Vefat eden Prens Constantin, kraliyet ailesine ait özel bankacılık ve varlık yönetim grubu olan Lihtenştayn Grubu'nun denetim kurulu başkanlığını yapmıştı.

Ülkede yayınlanan yerel gazete Vaterland'a göre eyalet parlamentosunda Prens Constantin için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ayrıca ülkedeki kiliselerde prensi onurlandırmak için çanlar çalındı.

Tam adı Constantin Ferdinand Maria olan prens 15 Mart 1972 tarihinde doğmuştu. Prens Hans-Adam II ve Wchinitz ve Tettau Kontesi Marie Kinsky'nin üçüncü oğluydu. Hukuk alanında yüksek lisans derecesine sahip olan Prens, Raiffeisen ve Brown Brothers Harriman gibi bankalarda çalıştı.

Erken yaşta hayatını kaybeden Prens Constantin son olarak savaş nedeniyle Ukrayna'dan ayrılmak zorunda kalan göçmenler için para toplamıştı.