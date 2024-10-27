Lifli Gıdaların Sağlığa Faydaları

BESLENME uzmanı Federica Amati, lifli gıdalar ile beslenenlerin, yaşam kalitesinin arttığını söyledi.

Beslenme uzmanı Federica Amati, sağlıklı bir yaşam için tahıl, sebze ve baklagiller gibi lif açısından zengin gıdalar tüketilmesi gerektiğini belirtti. Bu gıdaların sağlıklı sindirim sistemi için önemli olduğunu aktaran Amati, yine bu gıdaların kalp hastalığı, diyabet ve belirli kanser türleri de dahil olmak üzere kronik hastalık riskinin azaltılmasında etkili olduğunu kaydetti.

Lifli gıdalar ile beslenenlerin yaşam kalitesinin arttığına dikkat çeken Amati, "Lif, sindirimin düzenlenmesinde önemli bir rol oynar, kabızlığın önlenmesine yardımcı olur ve sağlıklı bir bağırsak mikrobiyomunu destekler. Aynı zamanda kan şekeri seviyelerinin kontrol edilmesinde etkili olurken, kolesterolü de düşürebilir" dedi.

Federica Amati, sağlıklı yaşam için dengeli bir beslenme düzeni gerektiğini vurgulayarak, "En temel nokta, uzun vadede sürdürülebilir alışkanlıklar oluşturmak. Daha fazla sebze, daha fazla tam tahıl ve daha az işlenmiş gıda" ifadelerini kullandı.