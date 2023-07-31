HABER: Libyalı yetkili: Kaçak göçmenler Libya- Tunus sınırında zor koşullarda mahsur kaldı

TARİH: 31 Temmuz 2023

UZUNLUK: 00: 02: 45

ÇEKİM LİSTESİ:

1. Yasadışı göçmenlerden çeşitli görüntüler

2. SES (Arapça): ABDULLAH AL-FAK'HAL, Libya Yasadışı Göç Kontrol Departmanı çöl devriyeleri komutanı

HABERİN İÇERİĞİ:

Libya Yasadışı Göç Kontrol Departmanı çöl devriyeleri komutanı Abdullah Al Fak'hal tarafından Pazar günü Xinhua'ya yapılan açıklamaya göre, Tunuslu yetkililer tarafından sınır dışı edildikten sonra Libya- Tunus sınırında mahsur kalan yüzlerce yasadışı Afrikalı göçmen çok zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.

SES (Arapça): ABDULLAH AL-FAK'HAL, Libya Kaçak Göç Kontrol Departmanı çöl devriyeleri komutanı:

"Bugün Libya ile Tunus arasında, Afrika uyruklu çok sayıda yasadışı göçmenin giriş yaptığı, en yakın meskun bölgeye yaklaşık 15-20 kilometre uzaklıktaki geniş bir çöl alanı olan Tunus sınırındaki Bishr bölgesindeyiz. Burada durum çok vahim. Göçmenleri çok kötü bir durumda bulduk. Yiyecek ve içme suyu yok. Bu sıcak havada iki-üç gündür susuz kalmış durumdalar. Tunuslu yetkililer onları Libya sınırına yerleştirdi. Bu sorunu her gün yaşıyoruz. İmkan ve destek olmamasına rağmen yüzlerce kişi kurtarıldı. Ancak bazılarını kurtaramadık. Sahadaki sağlık ekipleri başsavcılığın talimatıyla cesetleri götürüyor. Bizler elimizden geleni yapıyoruz. Sorun bizim imkanlarımızı aşıyor ve hükümetin ciddi yardımını gerektiriyor."

Tunus-Libya sınırındaki insani kriz son haftalarda iyice yoğunlaşırken Libya sınır kontrol yetkililerinin meskun olmayan bölgelerde bulduğu göçmen cesetlerinin sayısı artıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Trablus'tan bildiriyor. (XHTV)