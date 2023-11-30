Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Muhammed Miftah Takala, Rusya'da temaslarda bulundu

Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Muhammed Miftah Takala ve beraberindeki heyetin başkent Moskova'da temaslarda bulunduğu bildirildi. Takala, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ile görüştü. Görüşmede Libya'daki krizin çözülmesi ve ülkenin birlik ve egemenliğinin sağlanması için sürdürülebilir ulusal diyaloğun önemi vurgulandı. Ayrıca, Rusya ile Libya arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi de ele alındı.

Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Muhammed Miftah Takala ve beraberindeki heyetin başkent Moskova'da temaslarda bulunduğu bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rusya'yı ziyaret eden Takala ve beraberindeki heyet, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ile görüştü.

Libya'daki durumun ele alındığı görüşmede, "ülkede yıllardır süren krizin kapsamlı şekilde çözülmesi, Libya'nın birlik ve egemenliğinin sağlanması amacıyla sürdürülebilir ulusal diyaloğun tesis edilmesinin önemi" vurgulandı.

Görüşmede ayrıca, Rusya ile Libya arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ile ilgili konular ele alındı.

Takala, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko ve parlamentonun alt kanadı Duma'nın Başkanı Vyaçeslav Volodin ile de ayrı ayrı görüştü.