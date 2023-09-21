Libya'ya yardım malzemeleri gönderildi
Milli Savunma Bakanlığı, sel felaketinden etkilenen Libya'ya TCG Sancaktar gemisi ile yeni yardım malzemelerinin gönderildiğini duyurdu.
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), sel felaketinden etkilenen Libya'ya TCG Sancaktar gemisi ile yeni yardım malzemelerinin gönderildiğini duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sel felaketi sonrası dost ve kardeş ülke Libya'ya yönelik yardım faaliyetlerine aralıksız devam ediyoruz. İzmir'den ikinci seyrine başlayan TCG Sancaktar gemisi, yeni yardım malzemelerini Libya'ya ulaştırarak bölgeye yönelik ikinci nakil görevini tamamladı" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya