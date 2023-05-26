Libya ve Mısır yetkilileri Kahire ve Moskova'da görüştü

Libya ve Mısırlı yetkililer, Mısır'ın başkenti Kahire ile Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirdikleri görüşmelerde siyasi ve güvenlik konularını ele aldı.

Libya ve Mısırlı yetkililer, Mısır'ın başkenti Kahire ile Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirdikleri görüşmelerde siyasi ve güvenlik konularını ele aldı.

Libya Başkanlık Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Abdullah el-Lafi'nin iki günden beri bulunduğu Kahire'de Mısır'ın Afrika'dan Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Hamdi Sened Luza ile bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede, Libya'daki ulusal uzlaşı konusunda Başkanlık Konseyi'nin çabalarının konuşulduğu aktarılan açıklamada, Libya'ya komşu Mısır'ın söz konusu çabalara desteklerinin önemsendiğine işaret edildi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada da Lafi ile Luza görüşmesinde, Libya'da istikrarı sağlayacak ulusal uzlaşı çabalarının konuşulduğu kaydedildi.

Bu arada 11. Uluslararası Güvenlik Forumu'na katılmak üzere Moskova'da bulunan Libya Ulusal Güvenlik Danışmanı İbrahim Buşnaf, Mısırlı üst düzey güvenlik heyeti ile bir araya geldi.

Buşnaf'ın basın ofisinden yapılan açıklamada, görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgeyi ilgilendiren ulusal güvenlik meselelerinin ele alındığı ifade edildi.