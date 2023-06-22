Libya ve Malta Başbakanları enerji ve göç konularını ele aldı

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid ed-Dibeybe, Maltalı mevkidaşı Robert Abela ile enerji ve düzensiz göç konularını ele aldı. Başbakan Dibeybe, ülkesini ziyaret eden Abela ile görüşmesinin ardından başkent Trablus'ta ortak basın toplantısı düzenledi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid ed- Dibeybe, Maltalı mevkidaşı Robert Abela ile enerji ve düzensiz göç konularını ele aldı.

Başbakan Dibeybe, ülkesini ziyaret eden Abela ile görüşmesinin ardından başkent Trablus'ta ortak basın toplantısı düzenledi.

Abela ile görüşmelerinde enerji, ulaşım ve ekonomi başta olmak üzere çeşitli alanlardaki işbirliğini geliştirme olanaklarını değerlendirdiklerini söyleyen Dibeybe, Libya'nın istikrarını desteklemek üzere Malta'nın çeşitli uluslararası mahfillerdeki siyasi çabalarını konuştuklarını belirtti.

Maltalı mevkidaşına düzensiz göç ve yakıt kaçakçısı çetelere yönelik askeri operasyonları hakkında bilgi verdiğine işaret eden Başbakan Dibeybe, Malta'nın Libya'da adil ve nezih kanunlar doğrultusunda seçimlere gitmenin önemiyle uyumlu bir duruşa sahip olduğuna işaret etti.

Malta Başbakanı Abela da bu ziyaretin, iki ülke arasındaki ilişkilere olumlu etki edecek ortak ilgi alanlarını görüşmek için iyi bir fırsat olduğunu vurguladı.

Libya'nın enerji arzı konusunda çok imkan sahibi bir ülke olduğuna dikkati çeken Abela, bunun da Libya'nın Malta ve Avrupa'yla ortaklık kurma çabalarını güçlü kıldığını ifade etti.

Abela, Libya ile Malta arasında 2020 yılından beri artan yasa dışı göçmen sayısındaki artışı hatırlatarak, ülkesinin düzensiz göçe yönelik endişelerini dile getirdi.