Libya ve İtalya arasında mahkum takası anlaşması imzalandı

Libya Adalet Bakanı Halime el-Busifi ile İtalyan mevkidaşı Carlo Nordio, iki ülke arasında mahkum takasına ilişkin bir anlaşma imzaladı. Anlaşmanın hükümlülerin rehabilitasyonuna ve sosyal istikrarına katkı sağlayacağı belirtildi.

Libya Adalet Bakanı Halime el-Busifi ile İtalyan mevkidaşı Carlo Nordio, iki ülke arasında mahkum takasına ilişkin bir anlaşma imzaladı.

Ulusal Birlik Hükümetine bağlı "Hükümetimiz" adlı Facebook sayfasından yapılan açıklamada, Adalet Bakanı el-Busifi'nin, İtalyan mevkidaşı ile İtalya'da düzenlenen "Palermo Sözleşmesi" olarak da bilinen "BM Sınır Aşan Örgütlü Suçlarla Mücadele Sözleşmesi"nin uygulanmasını anmak için gerçekleştirilen uluslararası konferans kapsamında bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede, iki bakanın ülkeleri arasında mahkum takasına ilişkin bir anlaşma imzaladığı aktarılan açıklamada, anlaşmanın "hükümlülerin rehabilitasyonuna ve sosyal istikrarına" katkı sağlayacağı kaydedildi.

Açıklamada başka detaya yer verilmedi.