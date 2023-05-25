Libya Ulusal Birlik Hükümeti: Uzlaşmaya varılacak siyasi yol seçimlere olanak sağlayacak

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, Libya'da uzlaşmaya varılacak siyasi yolun ülkede seçimlerin yapılmasına olanak sağlayacağını, bunun da bölgeye ve kıtaya olumlu yansımalarının olacağını belirtti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, Libya'da uzlaşmaya varılacak siyasi yolun ülkede seçimlerin yapılmasına olanak sağlayacağını, bunun da bölgeye ve kıtaya olumlu yansımalarının olacağını belirtti.

Libya Dışişleri Bakanlığından, 25 Mayıs Afrika Günü ve Afrika Birliği'nin kuruluşunun 60. yıl dönümü münasebetiyle yazılı bir açıklama yapıldı.

Libya'da uzlaşmaya varılacak siyasi yolun, ülkede seçimlerin yapılmasına olanak sağlayacağı kaydedilen açıklamada, böylece Libya halkının taleplerinin karşılanacağı ifade edildi.

Bunun bölgeye ve kıtaya olumlu yansımalarının olacağına işaret edilen açıklamada, Libya'nın barış, istikrar ve sürdürülebilir kalkınmaya ulaşmasına imkan veren müreffeh bir gelecek oluşturma çabalarına Libya halkının katılım göstermesinin önemi vurgulandı.

Libya'nın kıta ülkelerinin karşı karşıya olduğu tüm zorlukları çözme çabalarına verdiği desteğin önemine de değinilen açıklamada, bu zorlukların Afrika özelinde bir bakış açısıyla aşılması gerektiğine yer verildi.

Açıklamada, Afrika'nın çıkarlarına öncelik verme, barış bayrağını yükseltme, silah seslerini susturma, nefret söylemi ve şiddetin her türlüsünü reddetme, kadın ve gençlerin haklarının desteklenmesinin yanı sıra geçiş sürecindeki ülkelerle dayanışma çağrısı yapıldı.

Birleşmiş Milletler, bir yılı aşkın süredir, Libya'da bu yıl düzenlenmesi planlanan seçimlere hazırlık yapılması için Temsilciler Meclisi ile Libya Devlet Yüksek Konseyi arasındaki müzakerelere destek veriyor.

Libya Devlet Yüksek Konseyi ve Temsilciler Meclisi'nin 6'şar üyesinden oluşan Seçim Yasalarının Belirlenmesi Komitesi, bu yıl planlanan seçimlere ilişkin yasaları oluşturmak üzere 22 Mayıs Pazartesi günü Rabat'ta görüşmelere başlamıştı. Devam eden toplantılarda Komite'nin, icra edilecek seçimler için birçok konuda uzlaşmaya vardığı bildirilmişti.

Libya'da seçimler için anayasa değişikliği

Libya'da Muammer Kaddafi rejiminin (1969-2011) devrilmesinin ardından ilan edilen "Anayasa Beyannamesi" ülkede geçici anayasa hükmünde.

Libya Devlet Yüksek Konseyi ve Temsilciler Meclisi'nin 6'şar üyesinden oluşan Seçim Yasalarının Belirlenmesi Komitesi'nin, ülkede seçimlerin anayasal dayanağı olarak kabul edilen Anayasa Beyannamesi'ndeki 13. maddede değişiklik yapması planlanıyor.